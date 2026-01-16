Ministerstwo Edukacji Narodowej inauguruje cykl spotkań z nauczycielami, rodzicami i dyrektorami szkół w ramach kampanii „Kompas Jutra”. Chodzi o przybliżenie założeń reformy programowej, to także okazja do dyskusji z zainteresowanymi grupami na ten temat. Pierwsze z cyklu spotkań odbyło się dziś w Lubrzy.

Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka mówi, że edukacja wymaga ewolucji i wdrożenia nowych, dobrych praktyk:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Izabela Ziętka dementowała informacje jakoby szkoły specjalne miały stracić swój status w wyniku reformy:

Tomasz Gajterowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych, który uczestniczy w pracach nad reformą oświatową dodaje, że nauczyciele otrzymają wiele praktycznych narzędzi:

Na spotkanie w szkole podstawowej w Lubrzy przyszli rodzice i nauczyciele. Ci pierwsi obawiają się, że w szkołach ilość nauczycieli będzie nadal niewystarczająca, a klasy zbyt liczne:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że w szkole pojawi się więcej zajęć praktycznych i zajęć angażujących uczniów do udziału w projektach:

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z Lubrzy Paulina Stańczyk-Bergiel uważa, że większa ilość zajęć praktycznych to dobry kierunek:

Zmiana podstawy programowej jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od kolejnego roku szkolnego.