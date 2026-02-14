Wojnowo to miejscowość turystyczna. Jest tam ponadto szpital rehabilitacyjno-leczniczy dla dzieci i kilkuset stałych mieszkańców. Dlatego brak kanalizacji w takiej miejscowości jest zaskoczeniem. Gmina Kargowa zmienia jednak ten stan rzeczy, budując niezbędną infrastrukturę.

– Sieć rur w Wojnowie już mamy położoną, a teraz prace obejmują drugi etap inwestycji – tłumaczy Marta Paron, burmistrzyni Kargowej.

Dodajmy, że gmina Kargowa zdecydowała się pokryć część kosztów przyłączy kanalizacyjnych. Zwykle ten koszt w całości jest po stronie mieszkańców.