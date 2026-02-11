„Wołyń 1943. Wołając z grobów, których nie ma” to tytuł wystawy i prelekcji historycznej, jaka dziś została zorganizowana w Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. Ekspozycja pokazuje poszczególne etapy powstania i rozwoju ukraińskiego nacjonalizmu oraz aktów ludobójstwa na Polakach. Na przykład 82 lat temu oddziały SS Galizien i ukraińskich nacjonalistów zamordowali około tysiąca Polaków mieszkających w Hucie Pieniackiej, między innymi członków rodziny Małgorzaty Gośniowskiej – Kola, prezesa Stowarzyszenia Huta Pieniacka we Wschowie, organizatorki wydarzenia.



Podobne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół we Wschowie, a po feriach zorganizowane zostaną w zielonogórskich szkołach.