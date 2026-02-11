Żary są pierwszym miastem w Lubuskiem, gdzie powstało Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą. Zadanie realizuje Fundacja Pomocy Dzieciom SI-gma. Podczas przeprowadzonej konferencji pod nazwą „Od zrozumienia do wsparcia” rozmawiano o korzyściach uczestnictwa w projekcie miejskich placówek.

W ramach programu fundacja współpracować będzie z pięcioma miejskimi przedszkolami. Nauczyciele będą korzystać z pomocy eksperckiej oraz zakupionych przez SI-gmę narzędzi wspierających edukację włączającą. – Będziemy pomagać i szkolić nauczycieli żarskich przedszkoli oraz pokazywać jak edukować dzieci ze specjalnymi potrzebami w dostępny dla nich sposób. Sto dwadzieścia tysięcy złotych przeznaczamy na sprzęt wspomagający – mówi lider programu Maciej Dragańczuk:

Projekt trwać będzie do końca listopada.