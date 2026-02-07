Prawie 400 akrobatek przyjedzie do Gorzowa. W marcu odbędzie się Międzynarodowy Turniej Akrobatyki Powietrznej.

Po raz pierwszy w historii miasta zorganizowane tu zostaną mistrzostwa w akrobatyce powietrznej pod nazwą „Starcie Aniołów” Do Gorzowa zjadą reprezentantki z 30 klubów – mówi Izabela Przybylska, trenerka z klubu Flying Angels, organizator mistrzostw.

Gorzowską ekipę reprezentować będzie m.in. Katarzyna – zdobywczyni wielu medali na ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejach w akrobatyce powietrznej. „Bardzo się cieszę z tego wydarzenia” mówi Katarzyna Przybylska.

Międzynarodowy Turniej Akrobatyki Powietrznej odbędzie się 14 i 15 marca w Szkole Podstawowej nr 13. każdy może przyjść i kibicować.