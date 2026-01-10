15 Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej po raz kolejny zaprasza na „Ferie z WOT”. czyli wojskowe szkolenie podstawowe. To propozycja skierowana głównie do pełnoletnich uczniów szkół średnich, studentów oraz nauczycieli. Mówi ktp. Tomasz Kozłowski, rzecznik prasowy lubuskiej brygady:

16-dniowe szkolenie rozpocznie się 13 lutego. W tym czasie rekruci zdobędą umiejętności posługiwania się bronią i przetrwania w trudnych warunkach. Mówi kpt.Damian Misterski, szef szkolenia

Ferie z WOT w naszym województwie zorganizowane zostaną w Krośnie Odrzańskim, a kończąca je przysięga odbędzie się w Zielonej Górze.

Choć ferie z WOT rozpoczynają się 13 lutego, to właśnie teraz jest najlepszy czas by zapisać się na szkolenie. Można to zrobić m.in w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Gorzowie przy ul. Wyspiańskiego 10.