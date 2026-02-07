W Gorzowie odbyła się kolejna edycja Spartakiady Przedszkolnej. Dzieci walczyły o puchary i medale.

Dziś w Arenie Gorzów odbyła się wyjątkowa Spartakiada Przedszkolna, która przyciągnęła setki małych sportowców i ich rodziców. Dzieci rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych. Były biegi z przeszkodami, tor sprawnościowy, rzuty piłeczką do celu czy skoki. „Bawimy się super” przyznały przedszkolaki.

Jak podkreśla Oliwia Zaniewska. nauczycielka z przedszkola nr 10 w Gorzowie, takie wydarzenia to nie tylko świetna zabawa, ale i integracja.

Spartakiada Przedszkolna w Gorzowie odbyła się już po raz 14. „Bawimy się i edukujemy” powiedziała Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

Impreza przyciągnęła nie tylko przedszkolaków, ale i rodziców, którzy dumnie wypełnili trybuny Areny Gorzów – mówiła Anna Kozak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.

Z kolei radna Agnieszka Cierach zaznaczyła, że podobnych sportowych imprez powinno być jak najwięcej.

Przedszkolaki rywalizowały w Arenie Gorzów. Medale powędrowały do każdego małego zawodnika.