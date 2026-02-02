Dzisiaj w powiecie gorzowskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, na którą obowiązkowo muszą się zgłosić wszyscy mężczyźni, którzy w tym roku kończą 19 lat.

Powiat gorzowski jako pierwszy rozpoczyna kwalifikację – mówi Krzysztof Karwatowicz. starosta powiatu gorzowskiego.

Kwalifikacja wojskowa polega przede wszystkim na ocenie stanu zdrowia, określeniu kategorii wojskowej oraz wprowadzeniu danych do ewidencji – dodaje podporucznik Dawid Śladek z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gorzowie.

Warto podkreślić, że poddanie się kwalifikacji wojskowej nie jest równoznaczne wcieleniem do wojska. Kwalifikacja ma na celu sprawdzenie, ile osób w razie potrzeby może być gotowych do służby – zaznacza Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski.

W przypadku, gdy ktoś nie może się stawić na kwalifikację w wyznaczonym terminie musi się skontaktować z urzędem miasta, by wyznaczyć inny termin.