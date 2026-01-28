O potrzebie uruchomienia w mieście klasy sportowej o profilu – piłka ręczna – mówi gorzowska radna Agnieszka Cierach. Chodzi o poziom ponadpodstawowy. Dzieci trenujące „ręczną” w podstawówce, często szukają szkół średnich poza miastem, tam gdzie nauka połączona jest właśnie z treningami w zakresie tej dyscypliny. – W ten sposób uciekają z Gorzowa młodzi, zdolni sportowcy – mówi Agnieszka Cierach:

Słowa radnej potwierdza Patryk, uczeń I liceum, zawodnik Klubu Sportowego MIŚ

Agnieszka Cierach jest już po pierwszych rozmowach z urzędnikami i przedstawicielami gorzowskich szkół i jak mówi – miasto nie zamyka się na takie rozwiązanie, ale z pewnością nie jest to decyzja, która może zostać podjęta z dnia na dzień.