Rozpoczął się remont oranżerii oraz tarasu widokowego przy pałacu książęcym. Datowany na pierwszą połowę dziewiętnastowiecznego wieku zabytkowy obiekt od dawna wymagał niezbędnych prac. Obecnie na miejscu prowadzą badania archeolodzy. W trakcie ich trwania odsłonięto bruk pod rampą prowadzącą na dziedziniec oraz sześcioboczne płytki ceramiczne.

Tym samym w miejscu znaleziska wstrzymano prace budowlane. Badania prowadzi grupa specjalistów pod nadzorem Oktawiana Wróblewskiego. Jak mówi archeolog w tym miejscu była jeszcze fosa i południowe skrzydło pałacu, tak zwane parawanowe. Dopiero w tysiąc osiemset czterdziestym siódmym wybudowano tu oranżerię. – Brukowana posadzka, którą odkryliśmy zachowała się w bardzo dobrym stanie. Po drugiej stronie zaś, w pomieszczeniu przy rampie zachodniej oranżerii jest także podłoga z sześciobocznych płytek ceramicznych . Pod nią także była nawierzchnia brukowana. Przed nami dalsze prace gabinetowe, które uszczegółowią działania w terenie – zaznacza badacz zabytków: