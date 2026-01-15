W piątek (16 stycznia) spotkaniem w Szkole Podstawowej w Lubrzy w woj. lubuskim ministra edukacji Barbara Nowacka rozpocznie cykl spotkań z nauczycielami, dyrektorami i rodzicami na temat reformy programowej „Reforma 26. Kompas Jutra”.

W spotkaniu w Lubrzy obok szefowej MEN uczestniczyć będą wiceministry Katarzyna Lubnauer i Izabela Ziętka.

Jak informuje resort edukacji, spotkania na temat reformy odbędą się we wszystkich województwach, „tworząc przestrzeń do rozmowy o zmianach w edukacji”.

Podczas spotkań opowiemy o planowanych zmianach, będziemy dzielić się dobrymi praktykami, ale też wsłuchiwać się w głosy nauczycieli, rodziców i uczniów, by wspólnie budować nowoczesną i przyjazną szkołę

– czytamy w informacji resortu.

Kolejne spotkania zaplanowano w Leżajsku, Lublinie i Tarnobrzegu. Aktualne informacje dostępne są na stronie reforma26.gov.pl.

Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego jest planowana do sukcesywnego wdrożenia, począwszy od roku szkolnego 2026/2027 w przedszkolach oraz w klasach I i IV szkoły podstawowej, a od roku szkolnego 2027/2028 w klasach I szkół ponadpodstawowych.

Dalsza część tekstu pod polecanym artykułem

W grudniu prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zawetował nowelizację Prawa oświatowego, która miała umożliwić m.in. wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej.

W odpowiedzi Nowacka przyznała, że weto „spowoduje pewne kłopoty legislacyjne”, ale nie powstrzyma planów resortu. Na konferencji prasowej zaznaczyła, że „Reforma 26. Kompas Jutra” wejdzie w życie. Ma być wprowadzana rozporządzeniami.

Nowacka argumentowała, że to projekt oparty na dobrych praktykach od lat obowiązujących w szkołach. Wskazała, że nowela proponowała, by każde dziecko miało te same szanse, jednak „prezydent wybrał elitaryzację oświaty”.

Nadal tam, gdzie nauczyciele będą mieli wątpliwości albo dyrektor nie będzie miał motywacji, albo samorząd nie będzie chciał zainwestować w oświatę – te dobre praktyki mogą nie wchodzić w życie

– powiedziała.

Zaznaczyła, że resort ma na to remedium i od stycznia będzie organizował w każdym województwie spotkania dla nauczycieli, „żeby pokazać im, jak mogliby pracować – nie odgórnie, ale na zasadzie dobrych praktyk”.