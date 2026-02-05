Na początku lutego ponownie wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Wynosi obecnie blisko 400 przypadków na 100 tys. osób, czyli przekroczył już najwyższą wartość z ubiegłorocznego sezonu grypowego – wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

Wskaźnik zachorowań na grypę (od 26 stycznia do 1 lutego) wyniósł 397,2 przypadki na 100 tys. osób. W sezonie grypowym w 2025 r. wskaźnik zachorowalności w najwyższym punkcie osiągnął 365,5 przypadków na 100 tys. osób.

Liczba osób chorujących na grypę rośnie gwałtownie od początku stycznia. Wtedy odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tys. osób, a pod koniec stycznia już 270 przypadków.

Podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2)

Według głównego inspektora sanitarnego Pawła Grzesiowskiego, za większość zachorowań na grypę odpowiada podtyp K wirusa grypy typu A(H3N2). Zaznaczył, że dostępne w tym sezonie szczepionki mają około 70 proc. skuteczność wobec wariantu K. Obniżają ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby. GIS podkreślił, że duże mrozy „nie zabijają wirusów”.

To mit. Wirusy są bardzo odporne na niskie temperatury

– powiedział PAP w ubiegłym tygodniu.

Dalsza część tekstu pod grafiką

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób – wynika z danych portalu ezdrowie. Zaszczepionych w ubiegłym sezonie było 1,8 mln osób.

W związku z dużą liczbą zachorowań na grypę i inne infekcje niektóre szpitale wprowadziły czasowe ograniczenia przyjmowania pacjentów.

Dalsza część tekstu pod grafiką

Sanepid zaleca szczepienia

W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę, trwającym od stycznia do marca, Państwowa Inspekcja Sanitarna (sanepid) zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, pracownikom ochrony zdrowia, pracownikom oświaty oraz placówkom opieki długoterminowej.

Sanepid zaleca częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie, pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.