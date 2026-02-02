O Alzhaimerze z seniorami będzie rozmawiać gorzowska młodzież. Uczniowie zapraszają na spotkania.

Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” przygotowała specjalny projekt skierowany do seniorów. Tematem głównym bedzie Alzhaimer, czyli postępująca, nieuleczalna choroba mózgu objawiająca się utratą pamięci, problemami z mową, a nawet dezorientacją dezorientacją i zmianami osobowości – mówi mówi Hanna Olszewska, uczennica II LO.

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty, w których będą mogli wziąć udział wszyscy chętni seniorzy – dodaje Hanna Olszewska.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 27 lutego w II LO przy ulicy Przemysłowej. Godzina podana zostanie w późniejszym terminie. Seniorzy nie muszą się zapisywać na spotkanie.