Wizyta u kardiologa, mammografia, wykonanie cytologii czy testu HPV HR w kierunku raka szyjki macicy. Na te usługi od 1 stycznia można umówić się online. Od początku tego roku funkcjonuje Centralna e-Rejestracja.

Taką formę udogodnienia dla pacjentów od tego roku musiały wprowadzić wszystkie podmioty lecznicze świadczące usługi kardiologiczne i badania profilaktyczne. Na razie to pilotaż. Docelowo Ministerstwo Zdrowia chce, by rejestracja na wszystkie usługi medyczne mogła odbywać się drogą cyfrową.

Jak mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału NFZ takie rozwiązanie jest bardzo wygodne.

Za pośrednictwem Centralnej e-Rejestracji można również odwołać wizytę i zmienić jej termin.

Kolejne świadczenia i możliwości w zakresie zapisywania się do lekarzy specjalistów będą wchodzić w życie stopniowo. E-rejestracja będzie dostępna na wszystkie usługi świadczone w ramach NFZ od 2029 roku.