O tej porze roku chorujemy na grypę. Dr Paweł Grzesiowski, szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego szczyt zachorowań przewiduje na przełomie stycznia i lutego. Nowy podtyp wirusa, nazywany już „supergrypą”, szerzy się błyskawicznie na świecie, i już dotarł do Polski. To on ma kluczowy wpływ na sytuację epidemiologiczną. Jakie są objawy tej choroby i jak ją leczyć ?