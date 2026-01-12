Około 650 osób podpisało się pod petycją pracowników administracji i obsługi oświaty, która skierowana została do prezydenta Gorzowa. Chodzi o zmiany w w systemie wynagradzania pracowników niepedagogicznych.

Tuz przed świętami otrzymali oni do podpisu porozumienie na mocy którego od 1 stycznia stracili prawo do waloryzacji wynagrodzeń. Zmienione zostały także kategorie zaszeregowania. I choć wypłaty pozostały na dotychczasowym poziomie, to zdaniem pracowników administracji i obsługi, takie zmiany zamrożą pensje na wiele lat. Z pracownikami niepedagogicznymi szkół i przedszkoli spotkały się radne PO: Anna Kozak i Marta Krupa oraz radna niezależna Agnieszka Cierach:

Po burzliwym spotkaniu z udziałem około 200 pracowników szkół i przedszkoli zdecydowano, że zwrócą się oni do władz miasta poprzez petycję, w której wnioskują o powrót do poprzedniego systemu wynagrodzeń. Petycje cały czas można podpisać na stronie petycjeonline.com.