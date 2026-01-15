Ponad 100 pracowników niepedagogicznych z gorzowskich placówek oświatowych protestowało pod Urzędem Miasta w obronie swoich wynagrodzeń, po tym jak decyzje władz miasta pozbawiły ich mechanizmu waloryzacji płac. Jedna z organizatorek protestu Amanda Nowaczyńska, członkini Zarządu Lubuskiego Okręgu Partii Razem uważa, że takie działanie mocno wpłynie na jakość życia wspomnianych osób.

Anna Krajnik pracująca na co dzień jako szefowa kuchni w jednym z przedszkoli zacytowała pod Urzędem list, który napisała do prezydenta miasta.

Wśród protestujących swoją głęboką niezgodę na działania miasta wyraził także Pan Mieczysław, konserwator w jednych z gorzowskich liceów.

Podczas protestu organizatorzy zbierali także podpisy pod petycją dotyczącą zabrania waloryzacji płac pracowników niepedagogicznych oświaty.