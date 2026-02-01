Gorzowscy strażacy interweniowali dziś w groźnie wyglądającym zdarzeniu. Na zamarzniętą Noteć w Santoku wjechał quad. Lód nie wytrzymał obciążenia i załamał się. Jak informują służby, kierowca pojazdu uciekł z miejsca zdarzenia.
Szczegóły zdarzenia ustalać będzie policja.
Na miejsce zadysponowano trzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. – Nie będziemy wyciągać dziś quada, to zbyt ryzykowne. Jest ciemno a nurt rzeki silny – mówi nam Arkadiusz Kaniak, rzecznik prasowy lubuskich strażaków.
