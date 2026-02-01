Przed nami najzimniejsza noc, odczuwalna temperatura sięgnie nawet minus 38 st. C. Z powodu wychłodzenia organizmu zmarło już 38 osób – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański po niedzielnej (1 lutego)odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas briefingu prasowego podsumowującego odprawę w RCB Szczepański podkreślił, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie jedną z najzimniejszych w ostatnim czasie.

Szacujemy, że dzisiaj w nocy w Suwałkach temperatura może spaść do minus 29 st., natomiast według Instytutu (Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PAP) ta temperatura odczuwalna to może być nawet 36-38 st. ujemnej temperatury

– powiedział.

Dodał, że zimne masy powietrza obejmą swoim zasięgiem przede wszystkim ścianę wschodnią, a także północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, część województwa pomorskiego, a także województwo lubelskie.

Wiceminister przekazał, że w ciągu minionej doby śmierć z powodu wychłodzenia organizmu poniosła kolejna osoba, co oznacza, że statystyka ofiar śmiertelnych tegorocznej zimy wzrosła do 38 osób (dla porównania, w analogicznym okresie rok wcześniej było to 16 osób).

Służby czekają na wyniki sekcji zwłok dwóch kolejnych osób, których ciała odnaleziono w pustostanie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Jeśli tak by się stało (osoby te zmarłyby z powodu zimna – PAP), to ta statystyka wzrasta do 40 ofiar tej zimy

– podsumował.

Wyjaśnił, że wszystkie służby, w tym 8,6 tys. policjantów, są zaangażowane w przeszukiwania pustostanów, altanek śmietnikowych, a także studzienek kanalizacyjnych, w których schronienia mogą szukać osoby w kryzysie bezdomności.

Z myślą o nich są udostępniane m.in. specjalne namioty, a także dworce kolejowe – ostatniej nocy na dworcu w Olsztynie spało 20 osób bezdomnych.

Od środy czeka nas zmiana pogody

W nocy z wtorku na środę zmieni się pogoda, w czterech województwach spodziewamy się marznącej mżawki

– poinformował Wiesław Szczepański.

Podczas podsumowującego odprawę briefingu, Szczepański przekazał, że spodziewana zmiana pogody będzie odczuwalna przede wszystkim w województwach południowych: świętokrzyskim, małopolskim, podkarpackim oraz lubelskim.

Tam – jak podkreślił – należy spodziewać się marznącej mżawki, a co za tym idzie, oblodzonych dróg i torów kolejowych.

Obecnie wszystkie szlaki kolejowe są przejezdne, ale zdaniem Szczepańskiego istnieje obawa, że marznące opady doprowadzą do podobnej sytuacji jak ta, do której w ostatnim czasie doszło w województwie zachodniopomorskim: konieczne było ręczne usuwanie lodu z torów.

Dlatego tak długo trwała kwestia związana z uruchomieniem pociągów, bo zastępcze lokomotywy spalinowe nie były w stanie wszystkich przeciągnąć

– powiedział Szczepański.

Dodał, że – jak zapewnili go wojewodowie – na przyjęcie większej liczby pacjentów – ofiar gołoledzi – będą przygotowane szpitalne oddziały ratunkowe.

Czytaj także: LUBUSKIE Promy na Odrze nieczynne Promy w regionie stoją. Informujemy, że z powodu warunków meteorologicznych przeprawa promowa w Połęcku, w ciągu drogi wojewódzkiej 138, została wstrzymana. Na Odrze ma miejsce kolejny pochód kry, dlatego... Czytaj więcej Details