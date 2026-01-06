Tej zimy już 11 osób zmarło w wychłodzenia. Policja, Straż Miejska i steetworkerzy apelują, aby nie przechodzić obojętnie obok osób bezdomnych, nietrzeźwych czy leżących na ławce czy chodniku.

Daniel Żołędowski od lat pomaga osobom bezdomnym, których zdrowie jest najbardziej narażone na warunki atmosferyczne.

Pan Mariusz, który od 15 lat jest bezdomny, przyznaje, że prowadząc taki tryb życia, śpi się często w wielu przypadkowych miejscach.

Lubuski Urząd Wojewódzki przypomina:

Mroźna pogoda na święta to poważne zagrożenie dla osób w kryzysie bezdomności, ze względu na wzrost ryzyka hipotermii. Każdy z nas może im pomóc. Jak?

Zgłoś potrzebę: jeśli zauważysz bezdomnego, starszego lub nietrzeźwego, który może potrzebować pomocy, zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Skieruj osobę bezdomną do najbliższego schroniska, ogrzewalni lub noclegowni. Adresy i telefony ustalisz na bezpłatnej infolinii Wojewody Lubuskiego, pod numerem: 800 109 160

Nie bądź obojętny: nawet jeden telefon może uratować życie.