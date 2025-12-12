Dziś uroczyście ustanowiono nowy rezerwat przyrody w woj. lubuskim. Nie byle jaki, bo największy z dotychczasowych. Chodzi o Zielonogórski Las Odrzański w Nadleśnictwie Przytok. Rezerwat obejmuje ponad 500 hekatarów wyjątkowo cennych lasów łęgowych.

– Historycznie było to zawsze miejsce wypoczynku zielonogórzan – mówi Arkadiusz Kapała, regionalny dyrektor Lasów Państwowych w Zielonej Górze:

A tak o walorach rezerwatu opowiada Michał Bielewicz, z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska:

W skromnej uroczystości powołania rezerwatu uczestniczył Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody:

Rezerwat nad Odrą koło Zielonej Góry powołano w ramach akcji 100 rezerwatów na 100-lecie Lasów Państwowych.