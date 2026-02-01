Iran uznał armie wszystkich krajów Unii Europejskiej za ugrupowania terrorystyczne – oświadczył w niedzielę (1 lutego) przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammed Bager Kalibaf. To odpowiedź na uznanie przez UE irańskiej Gwardii Rewolucyjnej za takie ugrupowanie.

Próbując uderzyć w IRCG, które jest największą przeszkodą w rozprzestrzenianiu się terroryzmu w Europie, Europejczycy sami strzelili sobie w stopę i po raz kolejny przez ślepe posłuszeństwo wobec Amerykanów postąpili wbrew interesom własnych narodów

– oznajmił Kalibaf w irańskiej telewizji.

Podstawą takiego kroku była – jak powiedział – ustawa z 2019 r., przyjęta po uznaniu przez Stany Zjednoczone za grupę terrorystyczną irańskiej Gwardii Rewolucyjnej (Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, IRGC). Ustawa ta zezwala na podobne działanie wobec każdego kraju.

Agencja AFP zaznaczyła, że nie jest na razie jasne, jakie są konsekwencje tej decyzji.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas poinformowała w czwartek, że IRGC został uznany przez ministrów spraw zagranicznych państw UE za organizację terrorystyczną w reakcji na brutalne represje irańskiego reżimu wobec uczestników antyrządowych protestów.