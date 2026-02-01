Po zawiadomieniu złożonym przez matkę 12-latka oraz dyrekcję szkoły prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie nauczyciela, które miał szarpać i wyzywać ucznia podczas lekcji techniki w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie (Dolnośląskie).

Dochodzenie prowadzone jest w sprawie spowodowania „naruszenia narządów ciała 12-latka, poprzez szarpnięcie pokrzywdzonego za przedramię, w wyniku czego upadł on na podłogę

– powiedziała 29 stycznia) PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Śledczy sprawdzą też czy nauczyciel znieważył ucznia, zwracając się do niego w wulgarny sposób.

Do wydarzeń, które są przedmiotem prokuratorskiego dochodzenia doszło podczas lekcji techniki. Według wstępnych ustaleń prokuratury, chłopiec zakłócał porządek zajęć i krzyczał do nauczyciela.

Nauczyciel polecił mu, aby opuścił klasę i udał się do gabinetu pedagoga szkolnego, ale uczeń tego polecenia nie wykonał. W związku z tym doszło do incydentu, podczas którego nauczyciel miał szarpnąć chłopca, uczeń upadł na podłogę. Chłopiec miał powiedzieć do nauczyciela jeszcze coś niewłaściwego, następnie ten skierował do 12-latka słowa niecenzuralne

– relacjonowała prokurator.

Po lekcjach chłopiec z matką pojechał do szpitala na SOR. Według prokuratury, nie stwierdzono u niego poważniejszych obrażeń.

Zlecono opinię biegłemu z zakresu medycyny sądowej, który ma się wypowiedzieć, czy obrażenia chłopca są na okres poniżej dni siedmiu, czy jest to jedynie naruszenie nietykalności cielesnej. Z dokumentacji medycznej wynika, że chłopiec ma stłuczony bok

– powiedziała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Prok. Łukasiewicz przekazała też, że 12-latek ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Według tego orzeczenia, dziecko sprawia problemy wychowawcze, przejawia objawy agresji w stosunku do otoczenia

– powiedziała prokurator.

Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydała poradnia socjologiczno-pedagogiczna.

Prok. Łukasiewicz podkreśliła, że nauczyciel nie usłyszał zrzutów, a według prokuratury koniecznie jest przesłuchania 12-letniego ucznia. Odbędzie się ono przed sądem. Przesłuchiwani będą również pedagodzy oraz inne osoby, które miały kontakt z dzieckiem po zdarzeniu – dodała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Za czynny, które są przedmiotem dochodzenie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. Dochodzenie, w przeciwieństwie do śledztwa, prowadzone jest w sprawach mniejszej wagi.

Kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 zapowiedziało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.