Po zawiadomieniu złożonym przez matkę 12-latka oraz dyrekcję szkoły prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie nauczyciela, które miał szarpać i wyzywać ucznia podczas lekcji techniki w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie (Dolnośląskie).
Dochodzenie prowadzone jest w sprawie spowodowania „naruszenia narządów ciała 12-latka, poprzez szarpnięcie pokrzywdzonego za przedramię, w wyniku czego upadł on na podłogę
– powiedziała 29 stycznia) PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.
Śledczy sprawdzą też czy nauczyciel znieważył ucznia, zwracając się do niego w wulgarny sposób.
Do wydarzeń, które są przedmiotem prokuratorskiego dochodzenia doszło podczas lekcji techniki. Według wstępnych ustaleń prokuratury, chłopiec zakłócał porządek zajęć i krzyczał do nauczyciela.
Nauczyciel polecił mu, aby opuścił klasę i udał się do gabinetu pedagoga szkolnego, ale uczeń tego polecenia nie wykonał. W związku z tym doszło do incydentu, podczas którego nauczyciel miał szarpnąć chłopca, uczeń upadł na podłogę. Chłopiec miał powiedzieć do nauczyciela jeszcze coś niewłaściwego, następnie ten skierował do 12-latka słowa niecenzuralne
– relacjonowała prokurator.
Po lekcjach chłopiec z matką pojechał do szpitala na SOR. Według prokuratury, nie stwierdzono u niego poważniejszych obrażeń.
Zlecono opinię biegłemu z zakresu medycyny sądowej, który ma się wypowiedzieć, czy obrażenia chłopca są na okres poniżej dni siedmiu, czy jest to jedynie naruszenie nietykalności cielesnej. Z dokumentacji medycznej wynika, że chłopiec ma stłuczony bok
– powiedziała rzeczniczka legnickiej prokuratury.
Prok. Łukasiewicz przekazała też, że 12-latek ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Według tego orzeczenia, dziecko sprawia problemy wychowawcze, przejawia objawy agresji w stosunku do otoczenia
– powiedziała prokurator.
Opinię o potrzebie kształcenia specjalnego wydała poradnia socjologiczno-pedagogiczna.
Prok. Łukasiewicz podkreśliła, że nauczyciel nie usłyszał zrzutów, a według prokuratury koniecznie jest przesłuchania 12-letniego ucznia. Odbędzie się ono przed sądem. Przesłuchiwani będą również pedagodzy oraz inne osoby, które miały kontakt z dzieckiem po zdarzeniu – dodała rzeczniczka legnickiej prokuratury.
Za czynny, które są przedmiotem dochodzenie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. Dochodzenie, w przeciwieństwie do śledztwa, prowadzone jest w sprawach mniejszej wagi.
Kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 zapowiedziało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
Polecamy
2 lutego rozpoczynają się ferie w kolejnych sześciu województwach
W poniedziałek (2 lutego) formalnie rozpoczynają się ferie zimowe w kolejnych sześciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim i opolskim....Czytaj więcejDetails