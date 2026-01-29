Rosyjska napaść na Ukrainę to jeden z głównych tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Szefowie dyplomacji zatwierdzą kolejne sankcje na Rosjan za szerzenie manipulacji i dezinformacji. Mają też rozmawiać na temat 20. pakietu restrykcji.

Komisja Europejska rozpoczyna tak zwane konfesjonały i chce do końca tygodnia zakończyć konsultacje z państwami członkowskimi.

Jeśli chodzi o sankcje za szerzenie dezinformacji, to na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie ma trafić kolejnych sześć osób. Są wśród nich prezenterzy telewizyjni i artyści blisko współpracujący z Władimirem Putinem, wspierający politykę Kremla, w tym wojnę rozpętaną przez Rosję na Ukrainie.

20. pakiet sankcji, zanim powstanie, to najpierw Komisja chce poznać propozycje państw członkowskich. Okazją są właśnie organizowane konfesjonały. Na podstawie sugestii z europejskich stolic Komisja wkrótce przygotuje najnowszy pakiet. Później państwa członkowskie będą musiały się jeszcze porozumieć i jednomyślnie zaakceptować sankcje, by mogły one wejść w życie.

Ostatni, 19. pakiet unijnych sankcji na Rosję został uzgodniony pod koniec października. Kolejny ma być gotowy na czwartą rocznicę napaści Rosji na Ukrainę, czyli za niecały miesiąc.