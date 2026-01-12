11 osób zarejestrowało w systemie Odyseusz swój wyjazd do Iranu, nasza placówka kontaktowała się z nimi; wiemy, że trzy z nich nie przebywają już w tym kraju – przekazał w poniedziałek (12 stycznia) PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zaznaczył, że nadal dostępne są połączenia lotnicze z Iranu.

Fala protestów przeciwko problemom gospodarczym w Iranie rozpoczęła się pod koniec grudnia i przerodziła się w jeden z największych od lat społecznych zrywów przeciwko reżimowi. Protesty objęły wszystkie 31 prowincje kraju i gromadzą dziesiątki tysięcy osób. Władze odpowiedziały na demonstracje blokadą internetu, represjami i masowymi aresztowaniami.

HRANA, agencja informacyjna aktywistów na rzecz praw człowieka w Iranie, przekazała w poniedziałek rano, że dotychczas w protestach zginęły 544 osoby.

W piątek (9 stycznia) o natychmiastowe opuszczenie Iranu zaapelowało do Polaków Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort odradza też wszelkie podróże do tego państwa i zaznacza, że sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna.

Rzecznik MSZ, pytany w poniedziałek, ilu jest obecnie Polaków w Iranie powiedział, że w systemie Odyseusz podróż do Iranu zarejestrowało 11 osób.

Nasza placówka kontaktowała się z nimi; wiemy, że trójka z nich albo nie wyjechała do Iranu, albo już z niego wróciła i nie przebywa już w tym państwie

– powiedział Wewiór.

W dalszym ciągu o prosimy niepodróżowanie do Iranu, gdzie jest niestabilna sytuacja. Już w 2024 roku zmieniliśmy nasze rekomendacje po tym, jak wzrósł poziom niepewności w relacjach między Iranem a Izraelem. W zeszłym roku przypominaliśmy o tym, że to nie jest dobry czas żeby tam jechać. Więc podtrzymujemy naszą rekomendację, by w tej chwili nie jechać do Iranu, a do osób, które tam są, cały czas podtrzymujemy apel, by stamtąd wróciły

– dodał rzecznik MSZ.

Pytany, jaką drogą Polacy mogą bezpiecznie wrócić z Iranu, Wewiór wskazał na połączenia lotnicze.

Wiemy, że loty (z Iranu) są opóźnione, ale są przywrócone. (…) Są połączenia lotnicze

– zaznaczył.