Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przebywa obecnie w szpitalu w związku z infekcją – poinformował PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek w środę (28 stycznia). Dodał, że prezes partii pozostanie w szpitalu „pewnie kilka dni”.
Wcześniej w środę (28 stycznia) media donosiły, że prezes Kaczyński trafił do jednego z warszawskich szpitali, gdzie będzie hospitalizowany kilka dni.
Informacje te potwierdził PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.
Pan prezes Jarosław Kaczyński, w związku z infekcją, przebywa w szpitalu i pewnie pozostanie tam przez kilka dni. Taki mamy czas, wielu Polaków choruje
– podkreślił.
