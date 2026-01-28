Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski rozmawiał w środę (28 stycznia) w Warszawie z wicepremierem Ukrainy Tarasem Kaczką. Rozmowy dotyczyły m.in. relacji polsko-ukraińskich w kwestii rolnictwa oraz przyszłego wejścia Ukrainy do UE.

Po spotkaniu z wicepremierem Kaczką w Ministerstwie Rolnictwa Krajewski przekazał dziennikarzom, że spotkał się z ukraińskim politykiem, aby „rozmawiać o budowaniu dobrych relacji polsko-ukraińskich w kwestii rolnictwa”.

Krajewski: mamy wiele obszarów, które wymagają przepracowania

Mamy wiele obszarów, które wymagają przepracowania, ale uważam, że obecnie rząd dużo zrobił w tym kierunku, żeby te relacje unormować, żeby wspierać Ukrainę, ale (…) nie kosztem polskich rolników, polskich przetwórców (…). Dziękuję panie premierze za dobre spotkanie, merytoryczne rozmowy, ustalenia – kwestia akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej to też szereg pracy, przygotowań przez stronę ukraińską

– powiedział Krajewski.

Zwrócił uwagę, że Polska ma „swoje doświadczenia” związane z akcesją do UE i funkcjonowaniem na europejskim rynku. Dodał, że kwestia wejścia Ukrainy do Unii wymaga spełnienia „wielu unijnych norm i wymogów”, takich jak budowa systemu i instytucji, które są potrzebne, aby spełnić wszystkie kryteria dotyczące bezpieczeństwa, ochrony roślin i dobrostanu zwierząt.

To nie jest też proces łatwy i będzie trwał, natomiast tak jak my wchodząc do Unii Europejskiej też prowadziliśmy dialog z innymi krajami, które już funkcjonowały na rynku europejskim, tak samo rozmawiamy na te tematy (z Ukrainą – PAP) i to jest jedno z wielu spotkań, które odbywają się nie tylko w Ministerstwie Rolnictwa, ale w różnych resortach. Ten dialog jest potrzebny

– wskazał Krajewski.

Wicepremier Kaczka podziękował Polakom i rządowi polskiemu za wsparcie

Wicepremier Kaczka podziękował Polakom i rządowi polskiemu za wsparcie, które Ukraina obecnie otrzymuje. Podkreślił, że wiele osób w Ukrainie nie ma dostępu do wody, prądu i ciepła.

Od zawsze mówię, że interes Ukrainy w integracji do Unii Europejskiej polega na tym, żeby rozwijać rolnictwo – i ukraińskie i polskie – i zrobić to w sposób, który jest zrozumiały, widoczny dla wszystkich farmerów, małych, wielkich, którzy pracują ze zbożem, z bydłem, albo z przetwórstwem. Mamy bardzo intensywną wymianę handlową między Polską a Ukrainą, mamy dużo polskich produktów spożywczych w ukraińskich sklepach. Dostarczamy produkcje dla przetwórstwa w Polsce i to musimy zrobić w sposób, który nie szkodzi, nie jest robiony kosztem kogokolwiek, ale robiony w sposób, który rozwija nas wszystkich

– powiedział wicepremier Kaczka po polsku.

W niedzielę podczas spotkania z prezydentami Polski i Litwy w Wilnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina będzie w pełni gotowa technicznie w 2027 r., by stać się członkiem Unii Europejskiej.

Mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (…). Technicznie będzie w pełni gotowa w 2027 r. według naszego stanowiska

– powiedział Zełenski.

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda ocenił, że mogą pojawić się różne czynniki, które przyspieszą albo opóźnią proces akcesji Ukrainy do UE i w tym kontekście wskazał na 2030 r.

Być może w 2027 r. Ukraina mogłaby korzystać z większości czy ze wszystkich korzyści, a nasza data – 2030 rok – była uzasadniona tym, że proces (akcesji – PAP) nie jest prosty

– ocenił.

Prezydent Karol Nawrocki wskazał z kolei, że znając proces akcesyjny m.in. pod względem formalnym, wstąpienie Ukrainy do UE w 2027 r. może być „trudno osiągalne”.