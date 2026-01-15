Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się – podał Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm.

Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.

Poniżej wybrane składniki wskaźnika inflacji za grudzień i listopad 2025 r.: