W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odbyły się już pierwsze rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji w sprawie możliwego porozumienia pokojowego; na razie jeszcze za wcześnie na wnioski – powiadomił w piątek wieczorem (23 tycznia) ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

Jeśli chodzi o treść rozmów, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski – zobaczymy, jak rozmowa potoczy się jutro i jakie będą jej wyniki. Trzeba, aby nie tylko po stronie ukraińskiej było pragnienie zakończenia tej wojny i osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa – (trzeba) aby po stronie Rosji również narodziło się w jakiś sposób podobne pragnienie

– napisał Zełenski na platformach społecznościowych.

Ukrainian diplomatic team reports almost every hour from the UAE, where a conversation took place today involving the Ukrainian, American, and Russian delegations. They are discussing the parameters for ending the war.



By now, our team should already have at least some answers… pic.twitter.com/U1IsDfWWiZ — Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 23, 2026

Poinformował, że niemal co godzinę otrzymuje raporty na temat rozmów od swoich przedstawicieli, którzy prowadzą negocjacje w Abu Zabi.

Rozmawiają o parametrach zakończenia wojny. Teraz powinni mieć przynajmniej część odpowiedzi ze strony Rosji, a najważniejsze jest to, aby Rosja była gotowa zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła

– podkreślił.

Stanowiska Ukrainy są jasne. Określiłem ramy dialogu dla naszej delegacji. Delegacja jest w stałym kontakcie – (sekretarz Rady Bezpieczeńśtwa Narodowego i Obrony Ukrainy) Rustem Umierow, (szef Biura Prezydenta) Kyryło Budanow, (szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu) Dawyd Arachamija, (pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta) Serhij Kysłycia. Jutro do rozmów dołączą jeszcze generał (Andrij) Hnatow, szef Sztabu Generalnego, oraz przedstawiciel HUR (Głównego Zarządu Wywiadu wojskowego Wadym) Skibicki

– poinformował prezydent Ukrainy.

Wcześniej w piątek (23 stycznia) Zełenski ujawnił, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie negocjacji.

Biały Dom powiadomił w czwartek, że negocjatorami po stronie amerykańskiej są: specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner i wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.

Witkoff i Kushner spotkali się w piątek wieczorem w Moskwie z Putinem oraz jego doradcami Kiriłłem Dmitrijewem i Jurijem Uszakowem. Doradcy Putina powiedzieli po spotkaniu, że rozmowa była „konstruktywna i ważna”, ale nie przekazali dalszych szczegółów.

Według rosyjskich mediów Moskwę reprezentują specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew oraz szef wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow.