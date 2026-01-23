Firma Lumina Metals, która planuje w Nowej Soli wybudować kopalnie miedzi i srebra podpisała umowę o współpracy z Lubuskim Klastrem Metalowym.

Firma od 2012 roku prowadziła badania poszukiwawcze rud miedzi w zachodniej części Polski. Teraz ubiega się o koncesję wydobywczą, by w Lubuskiem zbudować jedną z największych kopalń miedzi w Europie. Pomóc ma w tym członkostwo w lubuskim klastrze. Mówi Janusz Jasinski, dyrektor regionalny dyrektor Lumina Metals:

Z rozwoju regionalnej organizacji zadowolony jest Włodzimierz Fleischer, prezes Lubuskiego Klastra Metalowego:

Spotkanie odbyło się w gorzowskiej siedzibie holdingu Zremb. Ta firma również jest zainteresowana współpracą podczas powstawania kopalni mówi Sylwester Kubała, dyrektor ds. marketingu i handlu:

Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem budowy kopalni srebra i miedzi mogą potrwać nawet kilka lat.