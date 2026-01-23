Powiatowi lekarze weterynarii odwiedzili w styczniu wszystkie zarejestrowane w regionie schroniska dla zwierząt w regionie. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości – poinformowała PAP Justyna Czmur z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze.

Z uwagi na panującą od dłuższego czasu niską temperaturę MSWiA zleciło wojewodom przeprowadzenie takich kontroli.

W Lubuskiem powiatowi lekarze weterynarii odwiedzili wszystkie osiem zarejestrowanych schronisk dla zwierząt. Są one w powiatach: gorzowskim, krośnieńskim, słubickim, strzelecko-drezdeneckim, zielonogórskim, żagańskim i w powiecie żarskim – dwa.

Podczas kontroli lekarze weterynarii sprawdzali, czy zwierzętom przebywającym w schronisku zapewniono dostęp do świeżej, czystej, niezamarzającej wody, czy mają odpowiedniej jakości karmę oraz miejsca, w których mogą się schronić przed warunkami atmosferycznymi; w tym czy budy mają wejścia osłonięte od wiatru i odpowiednią izolację od wilgoci i zimna.

Ponadto weryfikowano, czy w razie konieczności schroniska są w stanie zapewnić zwierzętom opiekę lekarsko-weterynaryjną oraz – o ile istnieje taka możliwość – czy zwierzęta wymagające szczególnej opieki, np. starsze lub młodociane, w trakcie leczenia przebywają w pomieszczeniach zamkniętych w odpowiedniej temperaturze przynajmniej w porze nocnej.

Podczas przeprowadzonych kontroli powiatowi lekarze weterynarii nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zapisów rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt

– przekazała PAP Justyna Czmur.