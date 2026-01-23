Przy Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu uroczystym apelem uczczono 81. rocznicę ewakuacji Stalagu Luft 3 i Stalagu 8C. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, a także żołnierze polscy i brytyjscy. Ruszył również przemarsz wojsk trasą, którą w czasie wojny przemierzali więźniowie oflagów.
Dalsza część tekstu pod galerią zdjęć
Przypomnijmy, pierwszy z obozów ewakuowano 27 stycznia 1945 roku. Tydzień później, 8 lutego Stalag 8C. – To historia, o której powinniśmy pamiętać i przekazywać ją kolejnym pokoleniom. W tej lekcji biorą dziś udział kadeci Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii – mówi Marek Łazarz dyrektor muzeum:
Wśród brytyjskich studentów w mundurach są także mający polskie pochodzenie. – To dla nas niezmiernie ważna chwila. Poznać fakty historyczne z książki, to jedno. Ale móc jej doświadczać w tym właśnie miejscu, to niezwykle cenne doświadczenie – mówi Bartosz Ptaszek mieszkający od 20 lat w Londynie:
– Cieszy mnie, że choć fragment tej drogi chcą z żołnierzami przejść uczniowie iłowskiej szkoły podstawowej noszącej imię Lotników Alianckich – podkreśla starosta żagański Anna Michalczuk:
Dodajmy, że w marszu uczestniczy blisko 30 brytyjskich kadetów.
