17 milionów złotych przeznaczy w tym roku gmina Wschowa na inwestycje. Jest to około 12 procent uchwalonego budżetu.
– Część zadań będziemy wykonywać w tym roku, ale część jest na ukończeniu – mówi Marek Kraśny, zastępca burmistrz miasta.
Budżet Wschowy na 2026 rok wynosi 140 milionów złotych.
