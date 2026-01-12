Budynek biblioteki przy alei Niepodległości w Lubsku przeszedł gruntowną modernizację. Miasto zachęca do odwiedzin powstałego tam Parku Nauki. To przestrzeń nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży.

Zjawiska przyrodnicze prezentowane są tu w formie symulacji. – Można na przykład zobaczyć, jak powstaje tsunami i jak dochodzi do wybuchu wulkanu. Jeżeli czegoś możemy dotknąć, wziąć udział w eksperymencie, to tak podana wiedza pozostaje na dłużej. Warto odwiedzić bibliotekę i zajrzeć do parku nauki. To także świetna zabawa – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

Dodajmy, że Park Nauki powstał w siedzibie książnicy dzięki współpracy samorządu z Lokalną Grupą Działania – Grupą Łużycką.