W Żaganiu powstanie Centrum Usług Społecznych. Na reorganizację Ośrodka Pomocy Społecznej w CUS, przebudowę budynku oraz część usług dla mieszkańców urząd otrzymał 3 miliony dofinansowania. Przetarg na roboty już w marcu.

Żagański OPS jest kolejnym ośrodkiem w województwie, który poszerzy zakres działań w nowej strukturze. – Przede wszystkim usługi i opieka obejmie szersze grono odbiorów. Będą to zarówno seniorzy, ale i młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością, czy potrzebujące wsparcia psychologicznego. Będą także nowe świadczenia na rzecz mieszkańców miasta – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

Opieką w ramach CUS będzie objętych około 160 Żaganian.