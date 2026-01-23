Basen kompleksu sportowego Arena Żagań funkcjonuje już 15 lat. Organizatorzy sportu zapraszają mieszkańców na niedzielne urodzinowe spotkanie. Zaplanowano wiele atrakcji i niespodzianki.

Rozbudowa terenu przy ulicy Kochanowskiego o kolejny obiekt rozpoczęła się w 2009 roku i zakończyła po dwóch latach. – Od tamtej pory przez pływalnię i znajdujące się tu inne sale sportu przewinęło się tysiące osób. Organizowaliśmy tu wiele imprez pływackich. Teraz czas na podsumowanie i świętowanie, więc zachęcamy do bycia tego dnia z nami – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję urodzinowe niespodzianki i zabawy – zaznacza prezes spółki Łukasz Kudła:

Więcej na temat urodzinowych wydarzeń znaleźć można w mediach społecznościowych żagańskiej Areny.