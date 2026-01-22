W związku z mrozami i śliską nawierzchnią, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze odnotował w ostatnim czasie zwiększoną liczbę pacjentów na oddziale ortopedii i chirurgii urazowej. Do najczęściej występujących urazów wśród Zielonogórzan można zaliczyć m.in. skręcenia stawu skokowego i złamania nadgarstka.

Jak mówi Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka prasowa szpitala, na oddziale ortopedii jest obecnie 23 pacjentów:

– Trafia do nas także wiele poszkodowanych w wypadkach na rowerach i hulajnogach – dodaje Sylwia Malcher-Nowak:

Dodajmy, że według statystyk liczba urazów zimą jest blisko 30% wyższa niż w trakcie innych pór roku.