Zdjęcie ośrodka dla uchodźców w Krośnie Odrz, zostało zmanipulowane by potwierdzać tezę, że migranci mają lepiej niż Polacy. Fotografię umieszczają na swoich kontach w mediach społecznościowych między innymi politycy konfederacji. Na zdjęciu widać posiłek pochodzący ponoć ze szpitala. W drugim kadrze są osoby o ciemnej karnacji przy stole z posiłkiem.

Jak mówi Mateusz Cholewa ze stowarzyszenia Demagog, zajmującego się weryfikacją prawdziwości informacji, do zdjęć dodawano tekst:

Dodajmy, że placówka w Krośnie Odrzańskim jest nieczynna z powodu modernizacji.