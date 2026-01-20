Wstrzymany jest ruch pociągów na odcinku Miechów – Słomniki (linia kolejowa Kraków – Kielce – Warszawa), gdzie we wtorek wieczorem (20 stycznia) doszło do wykolejenia części składu pociągu Polregio – przekazał PAP rzecznik prasowy Polregio Jakub Leduchowski. Na miejscu pracuje komisja, która ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

(1/2) Około 21:10 na szlaku Miechów–Słomniki doszło do wykolejenia pociągu POLREGIO. Na miejscu pracuje komisja powołana do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Żaden z podróżnych ani pracowników obsługi nie odniósł obrażeń. Ruch pociągów na tym odcinku jest obecnie wstrzymany pic.twitter.com/hqEu4Zm9X6 — POLREGIO (@POLREGIO_PL) January 20, 2026

Żaden z podróżnych ani pracowników obsługi nie odniósł obrażeń. Ruch pociągów na odcinku Miechów – Słomniki jest obecnie wstrzymany. Pasażerom zapewnimy możliwość kontynuowania podróży zastępczą komunikacją autobusową

– przekazał rzecznik Polregio.

Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK poinformował PAP, że na miejscu pracują służby.

Na chwilę obecną za wcześnie jest, aby mówić o okolicznościach – dodał. – Wiem, że w pociągu było około 20 osób. Nikomu nic się nie stało i z przewoźnikiem będziemy ustalać dalszą formę komunikacji dla tych osób

– podkreślił.

Jak powiedział PAP rzecznik prasowy małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej Hubert Ciepły „pociąg spadł z szyn i przechylił się”. Dodał, że wszyscy pasażerowie ze względu na niską temperaturę pozostają wewnątrz pociągu. Na miejscu jest osiem zastępów straży pożarnej.