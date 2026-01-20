Pod jednym z dwóch pociągów dużych prędkości, które wykoleiły się w niedzielę w Adamuz na południu Hiszpanii, służby ratunkowe odnalazły ciało 41. ofiary – poinformowała we wtorek (20 stycznia) agencja EFE, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa.

Ciało znaleziono pod wrakiem pociągu Iryo, który w niedzielę jechał z Malagi do Madrytu. Trzy ostatnie wagony pociągu wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg – Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe, doprowadzając do katastrofy.

W poniedziałek wieczorem poinformowano o wzroście liczby ofiar śmiertelnych z 39 do 40. W wypadku pociągów, którymi podróżowało około 500 pasażerów, rannych zostało około 150 osób.

Liczba ofiar prawdopodobnie wzrośnie, gdyż zgłoszono 43 zaginięcia. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska powiedział telewizji TVE po odnalezieniu ciała 40. ofiary, że kolejne trzy ciała pozostają uwięzione w wagonach pociągu Alvia.

Od północy w Hiszpanii obowiązuje wprowadzona przez rząd trzydniowa żałoba narodowa. We wtorek na miejsce wypadku ma przybyć hiszpańska rodzina królewska.

Przyczyny katastrofy wciąż są badane. Jak przekazał resort transportu w przesłanym PAP komunikacie, „na chwilę obecną wszystkie hipotezy dotyczące możliwych przyczyn zdarzenia są otwarte, ponieważ dochodzenie znajduje się w początkowej fazie”. Jak zauważył resort, Hiszpańska Komisja ds. Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) ma rok na opublikowanie raportu końcowego.

Śledztwo nie wyklucza absolutnie niczego, ale nie zamierzam faworyzować żadnej hipotezy, zwłaszcza bez żadnych dowodów. Śledczy nie wykluczają niczego, ale nie zamierzam popierać tezy o sabotażu

– powiedział minister transportu Oscar Puente w poniedziałkowym wywiadzie dla radia Cadena SER.

W poniedziałek dziennik „El Mundo” napisał, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że koncentruje się ono na usterce torów.

Szef MSW wyklucza sabotaż jako przyczynę katastrofy kolejowej

Minister spraw wewnętrznych Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska wykluczył we wtorek (20 stycznia) sabotaż jako możliwą przyczynę katastrofy kolejowej w Adamuz na południu kraju. W wypadku zginęło co najmniej 41 osób, a około 150 zostało rannych.

Nigdy nie rozważano możliwości sabotażu

– podkreślił polityk, cytowany przez dziennik „La Vanguardia”, zaznaczając jednocześnie, że bierze się pod uwagę wyłącznie kwestie „techniczne”.

Jak dodał, szyny na odcinku, na którym doszło do katastrofy, zostaną dokładnie zbadane.

W poniedziałek minister transportu Hiszpanii Oscar Puente podkreślił, że śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy w sprawie przyczyn wypadu. Dodał również, że nie zamierza „wspierać tezy o sabotażu”.

W poniedziałek dziennik „El Mundo” napisał, powołując się na źródła zbliżone do śledztwa, że koncentruje się ono na usterce torów.

Katastrofa kolejowa, jedna z najpoważniejszych w historii Hiszpanii, miała miejsce w niedzielę wieczorem w Adamuz w prowincji Kordoba w Andaluzji. Ostatnie wagony pociągu przewoźnika Iryo, jadącego z Malagi do Madrytu, wjechały na sąsiedni tor, po którym przejeżdżał inny pociąg – Alvia, należący do państwowego przewoźnika Renfe, doprowadzając do katastrofy.

Pociągami podróżowało około 500 pasażerów; zginęło co najmniej 41 osób, a ponad 150 zostało rannych.

Od północy w Hiszpanii obowiązuje wprowadzona przez rząd trzydniowa żałoba narodowa.

Portal radia Cadena SER poinformował we wtorek, że państwowy zarządca infrastruktury kolejowej Adif zarządził – ze względów bezpieczeństwa – tymczasowe ograniczenie prędkości pociągów na kilku odcinkach trasy Madryt-Barcelona do 160 km/h.