PKP Intercity ogłosiły postępowanie na zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych mogących poruszać się z prędkością 320 kilometrów na godzinę. To pierwszy w Polsce przetarg na tak szybkie pociągi.

Długość pojedynczego składu wyniesie około 200 metrów. Przewidziano dwie klasy podróży, przestrzeń barową lub restauracyjną, rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz udogodnienia dla rodzin z dziećmi.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w produkcji pociągu wezmą udział polskie firmy:

Pierwsze pociągi powinny się pojawić na polskich torach w 2032 roku, ostatnie trzy lata później. Jak mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, najpierw szybka kolej połączy Warszawę z Łodzią:

W ramach rozwoju siatki połączeń analizowane jest także wydłużenie części kursów – w cyklu czterogodzinnym lub dwugodzinnym – o dalsze odcinki międzynarodowe, w tym w relacjach Warszawa – Łódź – Wrocław – Praga oraz Warszawa – Łódź – Wrocław – Lipsk.