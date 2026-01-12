Nowa rzeczywistość w projekcie SKALT, jesteśmy gotowi do realizacji przedsięwzięcia – mówi Tomasz Winiecki, prezes stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Przypomnijmy, w marcu 2025 okazało się, że Szybka Kolej Aglomeracyjna Lubuskiego Trójmiasta nie otrzyma dofinansowania ze względu na nieprawidłowości przy składaniu dokumentów.

– Czekamy na sądowe potwierdzenie zakończenia współpracy z wykonawcą, który nie złożył w terminie wniosku o dofinansowanie do ministerstwa. Jednocześnie odbyły się rozmowy na szczeblu centralnym – mówił Tomasz Winiecki na antenie Radia Zielona Góra:

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto występuje też o decyzje środowiskowe dla lokalizacji przystanków, które zostały odrzucone przez PKP PLK, czyli Nowa Sól-Południe i Czerwieńsk-Wschód. – Apel dotyczący SKALT-u podjęła też zielonogórska Rada Miasta – mówił Tomasz Winiecki:

Przypomnijmy, w ramach zadania planowano utworzenie nowych linii, obsługujących pasażerów m.in. z Sulechowa, Nowej Soli i Zielonej Góry. Tomasz Winiecki był gościem Rozmowy o 9.00.