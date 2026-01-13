Około 180 zielonogórzan czeka teraz w kolejce do zamieszkania w zasobach Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Zielonej Górze.

W kwietniu 2025 roku spółka oddała do użytku 112 nowych mieszkań przy ul. Anny Jagiellonki. Podania wciąż spływają – mówi Rafał Adamczak, prezes zielonogórskiego KTBS:

Opracowana jest koncepcja budowy mieszkań KTBS na osiedlu Leśny Dwór, gdzie powstanie 6 bloków oraz budynku przy ul. Chopina na 10 mieszkań. W śródmieściu do lokali, które mają powstać w tym roku, wprowadzą się głównie ludzie młodzi. Będzie to początek realizacji programu „Absolwent” – dodaje Rafał Adamczak:

Kolejne mieszkania dla osób młodych planowane są także w blokach przy ul. Magnackiej i Szlacheckiej. Rafał Adamczak był gościem Rozmowy o 9.00.