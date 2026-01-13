?Sroga zima, jaka przetacza się przez Europę, nie oszczędza także Polski. Aura w wielu miejscach sparaliżowała sytuacje na drogach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało w sobotę o śmierci trzech osób, które zmarły w piątek w wyniku wychłodzenia. Od 1 października 2025 roku w wyniku wychłodzenia zmarło w sumie 17 osób. Policja zaapelowała o zgłaszanie pod numer 112 osób, które mogą potrzebować pomocy. Mimo wielu próśb straży pożarnej wiele osób nadal wchodzi na zamarznięte akweny. Na lód wchodzi młodzież, ale przykładu nie dają także dorośli. Czy musi dojść do tragedii by zimą zadbać o swoje bezpieczeństwo? Czy znamy zasady udzielania pierwszej pomocy? Dlaczego tak rzadko reagujemy widząc osobę w potrzebie?

