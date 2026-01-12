Zawarte w poniedziałek (12 stycznia) między Dowództwem Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni oraz Dowództwem Stanów Zjednoczonych w Europie (USEUCOM) porozumienie jest pierwszym z wielu, które pozwoli zyskać nowe zdolności polskiej armii – podkreślił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

Podpisanie listu intencyjnego w Legionowie

Dokument podpisali w Legionowie Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dyw. Karol Molenda oraz gen. bryg. Mathew Wenthe z USEUCOM.

Wiceminister obrony Cezary Tomczyk, który uczestniczył w uroczystości, zaznaczył, że list intencyjny jest „pierwszym z wielu, który pozwoli zyskać nowe zdolności polskiej armii”.

Dzisiaj żołnierze, którzy stoją na czele polskiego (…) cyberbezpieczeństwa, stanowią ogromny potencjał całego NATO

– podkreślił Tomczyk, przypominając, że w samym DKWOC cyberbezpieczeństwem na co dzień zajmuje się około dwóch tysięcy żołnierzy.

W skali całych polskich sił zbrojnych ok. pięciu tysięcy.

Gen. Molenda wyraził przekonanie, że podpisanie listu, co – jak powiedział – „w przyszłości przekuje się w coś więcej”, zbuduje polskie zdolności w zakresie działań operacyjnych, interoperacyjności pomiędzy obydwoma krajami, a także zapewni „odpowiednią odporność naszych systemów, naszej infrastruktury i naszych obywateli”.

Zauważył, że powstanie polskiego DKWOC miało miejsce szybciej, niż pierwotnie zakładano, właśnie ze względu na pomoc strony amerykańskiej.

Ale z tej fazy budowania tych zdolności wchodzimy w fazę działań operacyjnych

– powiedział gen. Molenda.

Wspólne zaangażowanie Polski i USA w cyberbezpieczeństwo

Podpisany list intencyjny – zdaniem gen. Wenthe’a – formalizuje wspólne zaangażowanie Polski i Stanów Zjednoczonych w domenie cyberbezpieczeństwa. Generał z USEUCOM wyraził też nadzieję, że współpraca ta posłuży jako przykład tego, jak wyglądać będą dalsze poczynania NATO w kierunku bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Jak zaznacza MON, podpisanie dokumentu stanowi kolejny etap współpracy i jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zagrożeń w cyberprzestrzeni, która staje się jednym z kluczowych obszarów współczesnych konfliktów.