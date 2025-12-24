W audycji „Cyberprzezorny” opowiemy jak rozpoznać fałszywe strony internetowe. Takie strony mogą służyć do wyłudzania danych oraz kradzieży pieniędzy. Swoją wiedzą podzieli się nasz stały ekspert – Łukasz Zajdel. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
Izrael twierdzi, że Hamas naruszył zawieszenie broni w Strefie Gazy. Siły Obronne Izraela poinformowały w mediach społecznościowych, że w okoliach...
Stany Zjednoczone zakazały wjazdu byłemu komisarzowi Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego Thierry’emu Bretonowi. Zakaz dotyczy także czworga innych obywateli Wspólnoty....
Ambasador Polski we Francji Jan R. zatrzymany przez CBA - ustalił portal Goniec.pl. Śledztwo dotyczy nieprawidłowości na prywatnej uczelni -...
Dzięki codziennej służbie żołnierzy Polacy mogą spędzać święta w poczuciu bezpieczeństwa. Tak mówił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania...
Dla wielu osób Wigilia zaczyna się wieczorem, przy zastawionym stole i choince. Są jednak tacy, którzy ten wyjątkowy dzień rozpoczynają...
W Zielonej Górze ruszył pilotażowy program współpracy między światem nauki i sportu. Weźmie w nim udział kilka profesjonalnych klubów i...
