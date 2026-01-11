6-letni chłopiec trafił w ciężkim stanie do szpitala, po tym jak 82-letni kierowca przejechał go, gdy dziecko wsiadało do zaparkowanego auta. Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie starszego mężczyzny. 82-latek mimo reanimacji zmarł.

Jak poinformowała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, do wypadku doszło w niedzielę (11 stycznia) ok. godz. 9 w miejscowości Nowosielec w pow. niżańskim.

Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał

– powiedziała policjantka.

Dodała, że prawdopodobną przyczyną było zasłabnięcie starszego mężczyzny. Wezwana na miejsce pomoc medyczna podjęła akcję reanimacyjną, ale mężczyzna zmarł.

6-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala w Rzeszowie.