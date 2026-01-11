25-latek podejrzany o znęcanie się nad partnerką, pozbawienie jej wolności i usiłowanie przerwania jej ciąży, został zatrzymany przez policję w Sławnie i usłyszał zarzuty, po tym jak 23-latce udało się uciec od oprawcy – poinformowała w niedzielę zachodniopomorska policja.

Według ustaleń policjantów z prowadzącej czynności w sprawie Komendy Powiatowej Policji w Sławnie, dramat 23-latki trwał od czerwca 2025 r. do pierwszych dni stycznia 2026 r. To wówczas partner kobiety miał się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie w mieszkaniu, które razem zajmowali w jednej z miejscowości powiatu sławieńskiego.

Od 3 stycznia br. 25-latek pozbawił wolności partnerkę, przetrzymywał ją w mieszkaniu wbrew jej woli, nadal ją bił i poniżał. Z informacji policji wynika, że mężczyzna zadał jej cios maczetą, powodując u niej ok. ośmiocentymetrową ranę ciętą głowy. Ponadto usiłował przerwać jej ciążę. Uderzał ją bezpośrednio w brzuch.

Sprawa wyszła na jaw 7 stycznia, gdy kobiecie udało się uciec z mieszkania przez balkon i dotrzeć do rodziny, od której karetką pogotowia została przetransportowana do szpitala.

Dzień później, 8 stycznia, 25-latek został zatrzymany przez policję. Ukrywał się w mieszkaniu znajomego. Usłyszał zarzuty m.in.: znęcania się psychicznego i fizycznego nad partnerką, pozbawienia jej wolności i przetrzymywania przez cztery doby oraz usiłowania przemocą przerwania ciąży.

Mężczyzna, decyzją Sądu Rejonowego w Sławnie, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.