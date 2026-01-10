Polska nie powinna angażować w spór o Grenlandię – tak uważa były wiceminister sprawiedliwości Paweł Jabłoński. Amerykanie dają do zrozumienia, że chcieliby mieć kontrolę nad wyspą, będącą autonomicznym terytorium zależnym Danii.

Na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia poseł PiS Paweł Jabłoński podkreślał, że według niego kwestia przynależności Grenlandii powinna zostać rozstrzygnięta wyłącznie pomiędzy Grenlandczykami, Danią i USA:

Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej podkreślała z kolei, że spór dotyczy Polski, ponieważ zarówno Dania, jak i USA są częścią Sojuszu Traktatu Północnoatlantyckiego:

Joanna Kluzik-Rostkowska dodała, że według niej radykalne deklaracje Donalda Trumpa są częścią gry politycznej administracji Stanów Zjednoczonych.

Trump powiedział wczoraj, że Stany Zjednoczone muszą przejąć kontrolę nad Grenlandią, aby powstrzymać Rosję i Chiny. Podkreślił, że USA „muszą coś” zrobić w sprawie Grenlandii. – Chciałbym, żeby to poszło gładko, ale jeśli się nie uda, to pójdziemy na ostro – dodawał.