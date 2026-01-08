Prezydent Donald Trump jest gotów posunąć się tak daleko, jak będzie to konieczne, aby bronić interesów Stanów Zjednoczonych w sprawie Grenlandii – powiedział J. D. Vance, wiceprezydent USA .

Vance w wywiadzie dla FOX News wskazał, że najważniejsze są tu kwestie bezpieczeństwa:

Grenlandia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla naszego bezpieczeństwa narodowego, ale także dla bezpieczeństwa narodowego całego świata. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Cała infrastruktura obrony przeciwrakietowej jest częściowo zależna od Grenlandii. Jeśli, broń Boże, Rosjanie lub Chińczycy, nie twierdzę, że to zrobią, ale jeśli w przyszłości ktoś wystrzeli rakietę nuklearną w kierunku naszego kontynentu, wystrzeli rakietę w kierunku Europy, to Grenlandia jest kluczowym elementem tej obrony przeciwrakietowej.

– stwierdził amerykański wiceprezydent.

Vance dodał, że Europejczycy i Duńczycy nie zabezpieczyli Grenlandii przed taką ewentualnością.

„Prezydent Stanów Zjednoczonych mówi bardzo jasno: nie radzicie sobie dobrze w kwestii Grenlandii. Zadbamy o to, aby bronić interesów Ameryki. Myślę, że prezydent jest gotów posunąć się tak daleko, jak będzie to konieczne, aby to osiągnąć” – powiedział.